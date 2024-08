Athletico goleia o Bragantino no agregado e avança para as quartas da Copa do Brasil

O Athletico não deu chance para o azar e foi até Bragança Paulista nesta quarta-feira (7) para confirmar a classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Assim, após fazer 2 a 0 em casa, venceu novamente, desta vez pelo placar de 3 a 2. Desse modo, no agregado finaliza com 5 a 2, na soma dos dois jogos.

Os gols da partida foram anotados por Canobbio, ainda no primeiro tempo, enquanto Mastriani e Fernandinho aumentaram o marcador na etapa final. Porém, não parou por aí, o Bragantino descontou com o atacante uruguaio Thiago Borbas, ele marcou duas vezes após os 40 minutos.

Canobbio aumenta a vantagem no primeiro tempo

O Furacão saiu para o jogo com a intenção de matar o confronto em definitivo, afinal, fez 2 a 0 em seus domínios. O atacante Canobbio abriu o marcador aos 18 minutos, ao finalizar na saída do goleiro Cleiton. Todavia, após o gol, o Bragantino tomou as rédeas do duelo, mas sem chances reais de igualar o marcador.