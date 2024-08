Atacante da Seleção feminina brinca ao se esfregar em Rayssa Leal: ‘O ouro vem’

Gabi Portilho é peça decisiva na campanha da equipe brasileira, que alcançou a final olímpica contra os Estados Unidos Crédito: Jogada 10

Atacante da Seleção feminina, Gabi Portilho protagonizou um momento de descontração durante a disputa da Olimpíada. A atleta postou, nas redes sociais, um vídeo no qual se esfrega na skatista Rayssa Leal para conseguir sorte. Afinal, a equipe brasileira feminina conseguiu a classificação para a decisão dos Jogos Olímpicos. O gesto da atleta ocorreu no refeitório do hotel, onde a delegação do Brasil está hospedada e divertiu a internet. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Minha vida mudou quando toquei nela. Toquei mais uma vez só para garantir. O ouro vai vir, fé”, detalhou Gabi Portilho no vídeo em que postou.