Arrascaeta dedica classificação para Adílio: ‘Ele representa o Flamengo’

Craque uruguaio manda mensagem de apoio para a família do grande camisa 8 da Gávea, e analisa que agora são várias finais

O Flamengo não fez uma grande exibição, mas segurou o Palmeiras e, assim, avançou para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Com a vitória de 2 a 0 na ida e agora perdendo de 1 a 0, passou no agregado por 2 a 1. Dessa forma, o meia Arrascaeta dedicou a classificação a Adílio.

O grande ídolo do Flamengo morreu na última terça-feira (5), em decorrência de um câncer no pâncreas. Desse modo, o uruguaio mandou uma mensagem para a família do eterno camisa 8 da Gávea.

“A gente sabia que o jogo hoje era especial, queríamos a classificação. Quero mandar um abraço para a família dele (Adílio). Ele representa o Flamengo”, falou o craque uruguaio.