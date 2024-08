Alex Santana sofre lesão grave e desfalca o Corinthians por longo tempo

O volante já tinha recebido um diagnóstico de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas não sabia a gravidade da contusão. A avaliação mais detalhada apontou que o problema é de grau 3, cuja recuperação leva, em média, três meses. O jogador chegou ao Parque São Jorge no mês passado e disputou cinco partidas.

Alex Santana será desfalque no Corinthians por um longo tempo. Em exames realizados na noite desta terça-feira (6), o volante foi detectado com uma lesão na coxa esquerda grave e ele só deve retornar aos gramados em novembro. Ele se machucou no empate em 1 a 1 com o Juventude, no último domingo (4), pelo Brasileirão, e acabou substituído no segundo tempo.

Assim, ele vira desfalque no Timão em um setor que já sofre com ausências. Contra o Grêmio, por exemplo, além de Alex Santana, o técnico Ramón Díaz não contará com Raniele. O volante recebeu o cartão vermelho no duelo de ida e está fora. Assim, o meio de campo deve contar com Bidon e Charles, este último também chegou recentemente ao clube.

Os problemas no meio de campo podem desencadear alterações também em outros setores. Uma possibilidade é Ramón Díaz retomar o esquema com três zagueiros, com a entrada de Cacá ou Gustavo Henrique na defesa.

No duelo de ida, Corinthians e Grêmio empataram sem gols na Neo Química Arena. Assim, quem vencer no Couto Pereira avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas.