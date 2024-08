Adriano Magrão visita Museu do Fluminense e reencontra Marcelo e Thiago Silva

Ex-atacante relembra grandes momento com a camisa tricolor e tira foto com o troféu da Copa do Brasil, conquistado em 2007

Um dos protagonistas da conquista da Copa do Brasil de 2007, Adriano Magrão visitou a sede de Laranjeiras e o CT Carlos Castilho, nesta terça-feira (6). Assim, o ex-jogador conheceu o Museu Fluminense FC e reencontrou Marcelo e Thiago Silva, companheiros de equipe em sua passagem no Tricolor.

Depois de visitar a sede de Laranjeiras, Adriano Magrão conheceu o CT Carlos Castilho. No local, o ex-jogador reencontrou Marcelo, Thiago Silva e funcionários com quem trabalhou durante sua passagem pelo Fluminense.

“Há 18 anos, fui campeão da Copa do Brasil e até hoje sou lembrado. Eu vim do Anapolina-GO, um time menor, cheguei sem ser uma grande contratação e me tornei um dos grandes jogadores do time durante a minha passagem. Decidi jogos na Copa do Brasil, ajudei no Brasileiro de 2007. Tenho duas músicas que a torcida criou, é um orgulho muito grande ter vestido essa camisa. O amor que tenho pelo Fluminense é eterno. Pode vir o segundo e o terceiro título da Copa do Brasil, mas eu vou estar na história do Fluminense”, declarou Adriano Magrão.

“Na minha época, Marcelo e Thiago Silva estavam praticamente começando e hoje são monstros do futebol mundial. Ter a oportunidade de estar ao lado deles é uma grande emoção. O Marcelo, assim que veio de Xerém, eu cuidava dele, falava para sentar do meu lado, abraçava ele, porque era um menino novo. Eu estava ao lado dele no começo de sua história. Eu e Thiago Silva chegamos juntos no Fluminense e acabamos sendo campeões da Copa do Brasil. São dois amigos que se tornaram grandes jogadores do futebol mundial”, disse o ex-atacante.

Por fim, o ex-atacante marcou 14 gols em 46 jogos disputados pelo Fluminense entre 2005 e 2007. Na campanha do título da Copa do Brasil, foi decisivo contra o Athletico-PR, nas quartas de final, e no primeiro jogo da final contra o Figueirense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.