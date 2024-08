Zico se despede de Adílio e exalta eterno companheiro: ‘Ele era diferenciado’

Maior ídolo da história do Flamengo comparece ao velório do eterno camisa 8, que morreu vítima de câncer no pâncreas Crédito: Jogada 10

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, também esteve presente no adeus ao companheiro Adílio, que morreu vítima de um câncer no pâncreas. O velório do ex-jogador acontece na sede do clube carioca, na Gávea, irá até às 14h (de Brasília), e contou com a presença de vários ex-atletas e torcedores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, o grande camisa 10 falou sobre a amizade também fora de campo que tinha com o eterno camisa 8 e exaltou o companheirismo da geração dos anos 80, a mais vitoriosa do Rubro-Negro.

“Tudo o que os outros já falaram é a pura verdade. Ele é um cara diferenciado, como ser humano e como profissional também. Ele entrava lá para fazer aquilo que ele gostava, que ele aprendeu a fazer, que era jogar futebol. Então não perturbava ninguém, não esquentava a cabeça com ninguém, jogava o jogo dele. E os adversários sentem isso. Notam o que o cara está fazendo no campo. Então ele era demais”, afirmou. Anos de amizade Durante o velório, Zico também relembrou a chegada de Adílio ao Flamengo, ainda no futebol de salão, antes de ser incorporado ao elenco que conquistou a torcida e o Brasil. Ele explicou que a amizade permaneceu mesmo após pendurar as chuteiras e falou sobre a grave doença do companheiro. “Muitas histórias e anos de amizade. Desde quando ele estava chegando ao clube, no futebol de salão, junto com Júlio César e depois se incorporou ao nosso grupo. Convidei para ele ser professor, técnico do CFZ e era sócio-proprietário do Jogos das Estrelas. Aquele irmão que não é de sangue, mas faz parte da família. A gente sabia que era grave, nós nos comunicarmos pelo telefone. Ele não gostava de incomodar ninguém e falar dos problemas dele. Infelizmente, quando o câncer voltou, veio muito agressivo, tentaram fazer de tudo, mas não foi possível”, explicou.