Vasco x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Jogo pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Como deu empate na ida, tudo em aberto. João Delfino narra este jogo

Nesta terça-feira (6/8), o Vasco recebe o Atlético-GO pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília), em São Januário. Como houve empate por 1 a 1 na ida, em Goiânia, quem vencer passará de fase. Novo empate, decisão vai para os pênaltis. E a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira para este duelo. A transmissão começa às 20h15, com o tradicional esquenta da melhor mídia digital de 2023 pelo prêmio Aceesp. Assim que a bola rolar, a narração é de João Delfino.

A narração é de João Delfino, mas a cobertura conta com Figueiredo Júnior nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Não perca nada deste jogo clicando na arte acima.