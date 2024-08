Sem Tiquinho e com Almada: os relacionados do Botafogo para jogo da Copa do Brasil

Meia argentino voltou da Olimpíada e deve fazer a estreia no jogo do Alvinegro contra o Bahia, pelas oitavas da competição

Com ausências e retornos, o Botafogo embarcou para Salvador, onde enfrenta o Bahia pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Tiquinho Soares, com dores nos dois joelhos, será novamente ausência no Botafogo para o confronto.

Por outro lado, o atacante Savarino retorna, após ficar fora do jogo contra o Atlético-GO com dores musculares. Thiago Almada viajou e pode estrear, e Gatito Fernández também está de volta após a participação nas Olimpíadas de Paris.