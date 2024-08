Santos acumula empates e abre returno da Série B pressionado

Peixe entra no returno da Série B com os rivais por perto na tabela de classificação e tem apenas uma vitória em quatro jogos

Na briga para voltar à elite do futebol brasileiro, o Santos está na liderança da Série B e abre o returno nesta sexta-feira (9) diante do Paysandu, em jogo que será realizado no Mangueirão, em Belém do Pará.

Atualmente, o time de Fábio Carille aparece na liderança da segunda divisão, com 34 pontos. Apesar de figurar o topo da classificação, os resultados não empolgam o torcedor que liga o sinal de alerta com os times fora da zona de acesso.