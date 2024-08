Salário astronômico: Snoop Dogg recebe valor milionário para cobrir Olimpíada 2024

O canal NBC, que detém os direitos de transmissão nos EUA, apostou no jeito particular do rapper para promover uma transmissão fora do habitual Crédito: Jogada 10

Mesmo sem ser atleta, Snoop Dogg tem sido um dos nomes das Olimpíadas de Paris 2024. O rapper viralizou na abertura dos Jogos, ao carregar a tocha olímpica, e nas aparições que fez durante a competição pelo canal NBC – que o contratou como um dos comentaristas para produzir momentos divertidos com o público. O astro, por sinal, tem sido muito bem recompensado pelo contrato firmado com a emissora. O canal NBC apostou novamente no estilo particular do rapper para promover uma transmissão fora do habitual. Ele já havia participado da exibição dos jogos em Tóquio 2021, ao lado de Kevin Heart, e o saldo foi considerado extremamente positivo à época. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme mencionado, a primeira aparição significativa de Snoop Dogg nesta edição de Paris ocorreu na Abertura dos Jogos Olímpicos. O rapper esteve entre os últimos portadores da tocha olímpica e viralizou por dias nas redes sociais.