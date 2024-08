Real Madrid vence a primeira nos EUA: bateu o Chelsea

Real Madrid e Chelsea fizeram jogo amistoso de pré-temporada nesta terça-feira (6/8), no Bank of Americam em Charlotte (EUA). Quase com a força máxima, os Merengues foram superiores no primeiro tempo, fazendo gols com Lucas Vázquez e Brahim Díaz. O Chelsea diminuiu ainda na etapa inicial com Madueke. Mas, no segundo tempo, a bola não entrou. Assim, o placar ficou mesmo no 2 a 1 para o Real. Esta foi a primeira vitória dos Merengues na sua excursão nos Estados Unidos. Antes, perdeu para Milan e Barcelona.

O Real Madrid agora volta a jogar no dia 14/8, já atrás do primeiro titulo da temporada. Afinal, como campeão da Champions, enfrentará o campeão da Liga Europa, a Atalanta, pela Supercopa da Europa. Este jogo será no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. O Chelsea, por sua vez fará um amistoso em casa, no Stamford Bridge, contra a Inter de Milão, neste domingo, 11/8.

Real Madrid dominante

O gigante espanhol foi a campo com seus astros, como Modric no meio de campo e Vini Jr e Rodrygo no ataque, com Brahim Díaz formando o trio ofensivo com os brasileiros. Dos contratados, Endrick começou no banco e nem entrou (já Joselu e Mbappé não estão com o grupo nos EUA). O Chelsea, que fez várias contratações, começou apenas com o goleiros Jorgensen (ex-Villarreal) e Guiu (ex-Barcelona). O Real foi bem superior nos primeiros minutos, sempre buscando Vini.