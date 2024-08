RB Bragantino x Corinthians pela Sul-Americana será em Ribeirão Preto

Nabi Abi Chedid, estádio do Massa Bruta, não tem capacidade suficiente para jogos de mata-mata da Conmebol

O duelo entre RB Bragantino e Corinthians, no dia 13 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, será em Ribeirão Preto. O Massa Bruta anunciou nesta terça-feira (6) que mandará o embate no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, do Botafogo-SP. A comercialização de ingressos será divulgada em breve.

O embate vai acontecer em Ribeirão Preto porque a casa do RB Bragantino não tem capacidade suficiente para o mata-mata das competições da Conmebol. O Massa Bruta ainda chegou a mandar um ofício pedindo a liberação do estádio, mas acabou não sendo atendido.