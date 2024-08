Quantas vezes o Vasco passou das oitavas da Copa do Brasil? Veja

Das 33 vezes que participou da Copa do Brasil, o Vasco chegou às oitavas de final em 20 ocasiões, contando a atual edição. E, nesta terça-feira (6), descobre se estará entre os oito melhores em mais uma oportunidade. Será no jogo contra o Atlético-GO, em São Januário, às 21h45 (de Brasília).

Nesse sentido, o Jogada10 levantou o retrospecto do Cruz-Maltino em oitavas de final da principal competição de mata-mata do país. Ao fim da matéria, veja, então, a lista com as temporadas que o Vasco chegou às oitavas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Coutinho sente desconforto e vira desfalque no Vasco