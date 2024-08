Primeiro mês do comandante: o que mudou no Fluminense com Mano

Técnico completa oito jogos no Tricolor, que pode deixar o Z4 na próxima rodada em meio à Libertadores e Copa do Brasil

Em apenas oito partidas à frente do Fluminense, o técnico Mano Menezes conseguiu transformar o desempenho da equipe carioca da água para o vinho. Com quatro vitórias seguidas, o Tricolor está bem próximo de deixar a zona de rebaixamento, algo que era improvável há menos de um mês. O treinador completou um mês no clube no último final de semana.

Dessa forma, o time deu um salto de 6 pontos para vinte. Um triunfo sobre o Vasco no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pode fazer com que o Tricolor figure fora do Z4 depois de 16 rodadas. Na quarta (7), o desafio será pela Copa do Brasil, contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Flu precisa vencer por dois gols para avançar. Caso triunfe por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis