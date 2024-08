Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vitória rubro-negra no Rio de Janeiro, Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar, em São Paulo. A bola rola às 20h desta quarta-feira Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20h (de Brasília). Como perdeu o jogo de ida por 2 a 0, o Verdão precisa vencer pelo mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis. Se conseguir um triunfo por três ou mais gols, avança às quartas. Por outro lado, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A Amazon Prime transmite a partida.

Como está o Palmeiras O técnico Abel Ferreira ganhou duas boas opções para montar a equipe contra o Flamengo. Afinal, Mayke, ausência no domingo com dores musculares, treinou integralmente e pode ser opção. Além disso, Flaco López, que cumpriu suspensão automática no Campeonato Brasileiro, também está de volta. Contudo, a grande dúvida é Estêvão. A joia está fora há uma semana por um novo entorse no tornozelo esquerdo e o Verdão não sabe se terá o seu grande jogador. O atacante era o grande nome ofensivo do Palmeiras até sofrer as duas lesões em sequência. Desde então, a equipe passou a ter dificuldades para criar chances. Sem o atleta, Dudu e Maurício brigam pela vaga. LEIA: Marcos Rocha aposta na força do Allianz para reverter placar contra o Flamengo