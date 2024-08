Palmeiras tem desempenho fraco sem Estêvão na equipe

Rendimento do Verdão cai drasticamente sem sua grande joia no time titular. Atacante ainda é dúvida para o duelo contra o Flamengo

O Palmeiras faz mistério sobre a presença de Estêvão para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no embate contra o Vitória, pelo Brasileirão e ainda é dúvida. Contudo, números mostram que o Verdão não se sai bem sem a sua grande joia.

Afinal, o Palmeiras ficou sem Estêvão em quatro jogos e balançou a rede só em dois. Após a vitória diante do Cruzeiro por 2 a 0, o Verdão voltou a marcar apenas na última rodada do Brasileirão, contra o Internacional. Além disso, a criação no sistema ofensivo caiu sem o atacante. Contra o Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, a equipe finalizou apenas duas vezes sendo nenhuma em direção ao gol. Já contra o Colorado, voltou a repetir a marca nos primeiros 45 minutos.