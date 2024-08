Palmeiras faz acordo para quitar dívida milionária com a Prefeitura

O Palmeiras chegou a um acordo com a Prefeitura de São Paulo para quitar R$ 71 milhões em Impostos Sobre Serviços (ISS) cobrados na Justiça pelo período de 2010 a 2018. Esta cobrança vem sendo feita para todos os times da cidade. O Verdão vai fazer o pagamento em 120 parcelas no decorrer dos próximos dez anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, este valor não vai afetar as finanças do clube e já está no balancete de junho, na área de impostos parcelados no passivo não-circulante. É verdade que o custo aumentou as despesas gerais e administrativas no documento. Contudo, o Verdão conseguiu fechar o primeiro semestre com um superávit de R$25 milhões.