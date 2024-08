Palmeiras adota mistério, e Abel não confirma escalação contra o Flamengo

O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo decisivo diante do Flamengo desta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com desvantagem no placar, o técnico Abel Ferreira planeja alterações no time, mas não definiu a escalação titular para o confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o Verdão tem adotado o silêncio em relação aos jogadores lesionados. Afinal, Estêvão vem tratando de uma entorse no tornozelo esquerdo há pouco mais de uma semana e é dúvida para o confronto. O atacante não apareceu em imagens divulgadas pelo clube durante a preparação para a partida diante dos cariocas.