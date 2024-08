Pai de Gerson se despede de Adílio em velório: ‘Obrigado por tudo’

Atual capitão, algumas décadas depois, herdou a camisa 8 do ex-jogador que atuava no meio de campo e é um dos maiores ídolos do Flamengo Crédito: Jogada 10

Marcão Silva, pai do Gerson, compareceu ao velório do ex-jogador Adílio no ginásio da sede da Gávea, nesta terça-feira (6). Ele morreu vítima de um câncer de pâncreas. A presença não foi por acaso, já que, atualmente, quem veste o número 8 na camisa é o atual capitão do Flamengo. Dessa forma, décadas depois, o meia ‘herdou’ a lendária camisa de um dos maiores ídolos do clube. “Eu estava agradecendo a ele pelo o que ele estava fazendo pelo Gerson. Em todas as emissoras de televisão ele sempre falou bem do meu filho, eu vi ele jogar, né?”, disse Marcão, emocionado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre uma possível homenagem de Gérson a Adílio na partida entre Flamengo e Palmeiras, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil, Marcão Silva afirmou que não sabe nada sobre, apenas viu a postagem do seu filho nas redes sociais. Na sequência, despediu-se do ex-jogador: