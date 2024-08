Nos pênaltis, Milan vence Barcelona em amistoso nos Estados Unidos

Milan e Barcelona jogaram nesta terça-feira (7/8), em Baltimore (EUA) no M&T Stadium. Amistoso de pré-temporada pelo Soccer Champions Tour. No fim das contas, justo 2 a 2. Os milanistas saíram na frente com dois gols no primeiro tempo, de Jovic e de Pulisic. Mas o Barça tinha Lewandowski em campo. O ex-melhor do mundo diminuiu ainda na etapa final e empatou o duelo com um belo gol no segundo tempo. Como neste torneio-amistoso empate leva a decisão para os pênaltis, nas penalidades deu Milan 4 a 3, com o goleiro Torriani, de 19 anos e titular desde o início, defendendo duas cobranças.

O Milan, que venceu os dois amistosos anteriores contra Manchester City e Real Madrid, só volta a campo no dia 17, quando estreia no Campeonato Italiano enfrentando o Torino. Já o Barcelona, que em terras americanas empatou com o Manchester City e venceu o Real Madrid vai a campo na segunda-feira, 12/8, encarando o Monaco no tradicional torneio Joan Gamper, partida em jogo único que sempre abre a temporada em casa dos Catalães.

Milan abre frente

No Barcelona, o garoto Pau Victor foi a novidade na escalação. Jogou pela direita, na posição de Lamine Yamal (que não esteve na excursão aos EUA), foi bem e deu um assistência uma assistência. Já o brasileiro Vitor Rique, concorrente direto de Pau por uma vaga entre os reservas, entrou apenas aos 35 da etapa final, aparecendo pouco, mas acertando a sua penalidade. Contudo, o brazuca que mandou bem foi Raphinha, titular e com boa atuação, além de uma assistência.