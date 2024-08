Não sabe perder? Hermoso, da Espanha, desdenha do Brasil após derrota

O Brasil não tomou conhecimento da Espanha e goleou pelo placar de 4 a 2, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, fará a final pelo ouro, no sábado (10), contra os Estados Unidos.

Todavia, a camisa 10 da Espanha, Jenni Hermoso, analisou a derrota de sua equipe e desdenhou da seleção brasileira. Afinal, ela afirmou que o Brasil não joga futebol.

“Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol… Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival”, disse Hermoso para uma rádio da Espanha.