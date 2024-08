Nadador reclama de vermes em comida da Vila Olímpica e compara com Rio 2016

O britânico Adam Peaty deu coro às reclamações sobre a organização dos Jogos Olímpicos de Paris. Além de reclamar da qualidade da comida fornecida na Vila Olímpica, o nadadora relatou a presença de vermes nos alimentos servidos aos competidores. Ele, inclusive, fez um comparativo ao nível dos Jogos Olímpicos Rio-2016.

Em entrevista ao jornal inglês ‘The I’, Peaty afirmou que o serviço oferecido em Paris ”não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar”. Ele, inclusive, recordou o tratamento recebido nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e de Tóquio-2020 e os usou como referência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente”, relatou Peaty.