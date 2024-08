Na estreia de técnico, lanterna Guarani perde fora de casa para o Ceará

No jogo que marcou a estreia do técnico Allan Aal no comando do Guarani (no lugar de Pintado), o Bugre foi até Fortaleza e levou a pior, perdendo por 3 a 1 para o Ceará. O jogo foi pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro (última do turno). Os três gols do Ceará, dois de Erick Pulga e um de Lourenço, foram belíssimos. Já o Bugre, que fez bom jogo e sustentou o 1 a 1 até a reta final do duelo, fez o seu gol com Caio Dantas, vice-artilheiro da Série B com sete gols.

Assim, com mais essa derrota, o Bugre segue na lanterna, com 11 pontos. Mas o Ceará se aproxima da zona de acesso (G4). Tem 29 pontos e ocupa o sexto lugar, para euforia de sua torcida, que compareceu em bom número no Castelão.

Guarani e Ceará fazem 1º tempo equilibrado

Ceará e Guarani fizeram bom e equilibrado primeiro tempo. Os cearenses tiveram um pouco mais de posse (53%) e finalizações (4 a 2). Mas o Guarani começou melhor e assustou com duas finalizações. Depois quase marcar numa cabeçada de Aylon, saiu na frente quando Erik Pulga recebeu lançamento. Ele dominou, encaixou o contra-ataque e finalizou para deixar o time da casa em vantagem com um belo gol. Contudo, o Guarani era guerreiro e conseguiu o empate, aos 44. Através de cobrança de pênalti de Caio Dantas, artilheiro do time na Série B.