Meia francês chega ao Brasil para fechar com o Botafogo

Tem mais um reforço chegando ao Botafogo! O meia Mohamed El Arouch, de apenas 20 anos, já está no Brasil para assinar com o clube carioca, segundo o “ge”. O jogador francês chegou na madrugada desta terça-feira (6) no Rio de Janeiro. Promessa do Lyon, ele fez quase toda sua carreira no clube.

Lyon e Botafogo estão sob o mesmo guarda-chuva da holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. Dessa forma, o contrato em definitivo do jogador com o Botafogo vai ser de dois anos, com opção de renovação para mais uma temporada. O jogador é meia de origem, mas também pode atuar como segundo volante e como ponta-esquerda.

