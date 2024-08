Liziero renasce no São Paulo e pode ser titular na Copa do Brasil

O São Paulo pode ter uma novidade no time titular contra o Goiás, na quinta-feira (8), às 20h, na Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com vantagem de dois gols construída no MorumBIS, o técnico Luis Zubeldía pode dar chance para alguns atletas que vem ganhando poucos minutos. Até para quem retornou agora para o clube como Liziero.

Marcos Antônio não joga desde abril e ainda não estreou com a camisa do São Paulo por estar recuperando sua forma física. Assim, Liziero aparece como uma opção para substituir Luiz Gustavo. O veterano, que vem sendo um pilar da equipe nos últimos jogos, tem chances de ser poupado pensando no restante da temporada.