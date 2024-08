Landim fala sobre homenagem a Adílio no Maracanã

Presidente do Flamengo esteve presente no velório do ex-camisa 8 do clube carioca. Landim também lamentou a perda do amigo

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre uma possível homenagem a Adílio no próximo domingo (11). A equipe enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão, e portanto, daria para contar ainda com a presença da torcida. O ex-jogador e um dos maiores ídolos da história do clube carioca morreu vítima de um câncer no pâncreas.

“Os próprios jogadores que jogaram com ele vieram conversar comigo que estão pensando em ir para o campo e fazer uma despedida lá no Maracanã para ele. Obviamente que se eles forem se organizar realmente para fazer isso, que é uma ideia que eles estavam conversando entre eles aqui, vai ser mais do que bem-vinda. Acho que a torcida vai ficar muito feliz”, garantiu.

Landim lamentou a perda do amigo

O presidente disse ainda sobre a importância de Adílio para o Flamengo e da amizade dos dois. Na sequência, falou da rotina de Adílio no Rubro-negro no últimos tempos.