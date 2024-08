Jornais espanhóis se rendem após queda para o Brasil: ‘Fizeram a Espanha bailar’

Imprensa espanhola exalta seleção dirigida por Arthur Elias, que tirou as europeias da disputa pela medalha de ouro olímpica no futebol feminino

O diário As, um dos mais importantes do país, analisou a derrota da atual campeã do mundo, que sonhava com o primeiro lugar nos Jogos. Exibiu, aliás, a seguinte manchete em sua capa:

“Foi um verdadeiro pesadelo nos Jogos de Paris. O Brasil fez a seleção espanhola dançar nas semifinais dos Jogos de 2024 e roubou o sonho do ouro olímpico, em uma noite para esquecer da equipe campeã do mundo”, complementou.

‘Roja leva um batacazo do Brasil’

O ‘Marca’, outro veículo de grande renome esportivo da Espanha, disse que a Roja sofreu um batacazo. Ou seja, uma pancada.

“A Espanha veio à França com a intenção de colocar no pescoço uma medalha olímpica. Obviamente pensavam no ouro, mas o sonho virou pesadelo no gramado de Marselha com uma justa derrota por 4 a 2 para o Brasil”, analisou.