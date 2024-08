Inter busca a contratação de Bruno Tabata, do Palmeiras

Fora dos planos do Palmeiras, o meia Bruno Tabata pode estar de saída do clube. O Inter negocia a contratação do meia e discute valores para avançar na negociação para a compra do jogador, de 27 anos, que tem contrato até junho de 2026, segundo o “ge”.

A diretoria do Palmeiras vê com bons olhos negociar o meia e espera uma proposta atrativa para sacramentar a transferência. No Inter, Bruno Tabata chegaria para substituir Alan Patrick, que está lesionado e só volta em meados de setembro. Atualmente, o jovem Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, vem sendo o titular com Roger Machado.