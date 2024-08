Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Corinthians medem forças nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontecem em Curitiba, já que o estádio do Imortal ainda não tem condições de receber jogos. No confronto de ida as equipes ficaram no empate sem gols na Neo Química Arena. Assim, quem vencer avança e um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, SporTV e Amazon Prime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Grêmio

Já o Grêmio vive com a expectativa de ter o retorno de Diego Costa na equipe. Afinal, o centroavante, que não atua desde junho, treinou com o restante dos companheiros e pode ser a surpresa na lista de relacionados. O longo tempo parado deixa dúvida se terá condições físicas de ser titular na quarta-feira. Mas a presença no elenco passa a ser esperada a partir dos trabalhos feitos com o grupo. Além disso, outra dúvida que Renato prepara para o confronto das oitavas é no esquema. No fim de semana, voltou com a linha de quatro defensores na equipe alternativa que venceu o Athletico. Contudo, para o jogo contra o Corinthians, tem o grupo recheado e pode escolher como montar o Grêmio. Uma formação com três zagueiros não está descartada.