Galoppo treina com elenco e se prepara para volta ao São Paulo

O São Paulo seguiu nesta terça-feira (6) preparação para o duelo contra o Goiás, na próxima quinta (8), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A novidade foi a presença do meia Giuliano Galoppo, que participou das atividades no campo do CT da Barra Funda com os companheiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Galoppo ficou fora de quatro jogos consecutivos do Tricolor por conta de dores no pé direito. Apesar de ter treinado em campo nesta terça, o argentino deve ficar fora do duelo contra o Goiás. No entanto, é provável que seja relacionado para a partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.