Galoppo se aproxima de retorno em meio a propostas para deixar o São Paulo

Após ficar fora da lista de relacionados nos últimos quatro jogos do São Paulo, o meia Giuliano Galoppo pode reaparecer na equipe no próximo embate. O argentino estava com uma inflamação no pé direito causada por um trauma. O problema gera dores no momento do chute. Por isso, tem feito trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

Contudo, ele ainda deve ficar fora da viagem de Goiânia. O São Paulo encara o Goiás, fora de casa, nesta quinta-feira (8), às 20h, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Ele ficará no CT para seguir seu tratamento e ficar 100%. A expectativa é que ele tenha condições de encarar o Atlético Goianiense no domingo (11), às 16h, no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.