Fluminense x Palmeiras (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Com quatro vitórias consecutivas, assim como a equipe profissional, o sub-20 do Fluminense reagiu na classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Assim, a equipe carioca tenta entrar no G8 nesta reta final de primeira fase e mede forças com o líder, Palmeiras. O jogo acontece nesta quarta-feira (7), às 15j (de Brasília), em Xerém.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, os donos da casa somam 24 pontos e só ficam atrás do Santos, atual oitavo colocado por causa do saldo de gols. O Alviverde, por sua vez, lidera a primeira fase da competição com 38, sete a mais que o Grêmio, atual segundo colocado.