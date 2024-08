Flamengo: Dupla não treina com grupo e preocupa para duelo contra Palmeiras

A presença dos titulares no jogo decisivo desta quarta-feira (7), que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, ainda é incerta

A delegação rubro-negra embarca para São Paulo na tarde desta terça-feira (6), após a realização do último treino no Ninho do Urubu. O Flamengo vai à capital paulista com vantagem de 2 a 0 no confronto e pode, portanto, perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo tratava a reapresentação do elenco, na tarde da última segunda-feira (5), como crucial para entender as condições físicas da dupla. Os dois, porém, não trabalharam com o grupo e a decisão sobre a utilização dos atletas ficou para a atividade desta terça-feira (6) – última antes da partida.

O ‘Dia D’ trouxe mais preocupações do que tranquilidade para comissão técnica do Flamengo. Isso porque Everton Cebolinha e Nicolás De La Cruz não participaram do primeiro treino com o grupo e, portanto, seguem como dúvidas para o duelo decisivo contra o Palmeiras , nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque.

Everton Cebolinha

O atacante rubro-negro chegou a ir campo no Ninho do Urubu, mas cumpriu apenas trabalhos específicos com a preparação física do clube. O caso de Cebolinha inspira cuidados devido ao histórico de problemas musculares recentes, que, inclusive, o tirou de 11 jogos do Flamengo nesta temporada.

Cebolinha deixou o campo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, aos 22 minutos do primeiro tempo com dores no músculo posterior da coxa direita. Apesar da preocupação, exames não detectaram lesão, e o jogador tem sido monitorado de perto por profissionais do Flamengo. Por isso, acabou poupado da derrota para o São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Além do acompanhamento do DM do Flamengo, Everton Cebolinha tem investido num atendimento particular de fisioterapia justamente para prevenir lesões.