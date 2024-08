Ex-presidente do Flamengo lamenta morte de Adílio

Eduardo Bandeira de Mello esteve presente no velório do ex-jogador Rubro-negro nesta terça-feira e falou sobre a amizade dos dois

Durante o velório de Adílio, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, que compareceu no ginásio da sede da Gávea, nesta terça-feira (6), falou sobre a amizade dos dois e em seguida, sobre a idolatria do ex-camisa 8 no Rubro-negro. O ex-jogador morreu na segunda-feira (5), vítima de um câncer no pâncreas.

“O Adílio era meu ídolo, depois virou meu amigo, uma das pessoas mais doces que eu conheci, todo mundo gostava dele. Ele era um cracaço, um jogador que marcou época no Flamengo, aqueles dribles dele desconcertantes, aqueles gols decisivos. Difícil você imaginar o Flamengo sem o Adílio. Muito difícil, muita tristeza para todos nós”, lamentou.

Do mesmo modo, quem também se despediu do ex-camisa 8 do clube carioca foi Zico, o maior ídolo do Rubro-negro. Eles jogaram juntos em uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo na história.