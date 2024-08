Estreia e primeiro gol de Vegetti pelo Vasco completam um ano

Atacante chegou no dia 3 de agosto ao RJ e três dias depois fez o gol que simboliza recuperação do time no Brasileirão-2023

A ascensão de Pablo Vegetti no Vasco foi meteórica. Anunciado no dia 4 de agosto de 2023, o argentino completa, nesta terça-feira (6), um ano de sua estreia pelo Cruz-Maltino.

É isso mesmo. O Pirata chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de agosto, foi anunciado no dia seguinte (último dia da janela de transferências) e estreou três dias depois. E não foi uma estreia qualquer! Afinal, o Vasco vinha na zona do rebaixamento e jogava sem torcida (punição da Justiça) contra o Grêmio, quarto colocado à época no Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

E, apenas 16 minutos depois de sair do banco e ir a campo (no lugar de Seba Ferreira), o atacante começou a escrever sua história no Vasco. De cabeça, aos 34′ da etapa final, ele anotou o gol único na vitória por 1 a 0, que fez o time alcançar 12 pontos e respirar na competição.