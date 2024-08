Dono do Atlético comemora medalha de ouro e leva zoeira de torcedor

O principal acionista da SAF do Atlético, Rubens Menin, utilizou seu Instagram pessoal para comemorar uma medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris. No entanto, ele não esperava que os torcedores estariam atentos.

Ao postar uma imagem da ginasta sendo a medalhista de ouro, Menin escreveu. “Uma foto que não precisa de legenda. Rebeca Andrade está entre os maiores atletas da história do esporte brasileiro. Orgulho imenso”, postou.