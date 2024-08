Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão-Sub20: onde assistir e escalações

Eliminados, Timão e Galo usam as rodadas finais para cumprir tabela e fechar com honra as participações

Nesta quarta-feira (7), Corinthians e Atlético-MG entram em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será no Parque São Jorge e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília). O duelo marca o encontro de duas equipes que apenas cumprem tabela. Enquanto o Timão é o 15º, com 15 pontos, o Galo está com a mesma pontuação, mas na 17ª colocação.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20 será transmitido pela TV Corinthians, a partir das 16h (de Brasília).