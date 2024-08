Cobiçado no mercado, Nico Williams retorna aos treinos no Athletic de Bilbao

Na mira de gigantes como PSG e Barcelona, Nico Williams, um dos destaques da Espanha na Eurocopa, se reapresentou ao Athletic de Bilbao, nesta terça-feira (6). O jogador, inclusive, afirmou que “está ansioso para o início da temporada” e deu indícios de uma possível permanência.

De acordo com o Marca, o jogador recebe um dos maiores salários do clube basco e não se encantou com as recentes propostas. Além disso, o jornal AS, destacou que os familiares do atleta, entre eles o irmão e companheiro de equipe Iñaki Williams, recomendaram que ele permaneça no Bilbao.