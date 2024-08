Brasil nos Jogos Olímpicos: futebol feminino volta à final após 16 anos; vôlei segue forte pelo tri

Dia também marcou eliminações brasileiros no handebol feminino e no basquete e vôlei de praia masculinos.

A terça-feira (6/8) dos Jogos Olímpicos foi novamente de resultados expressivos para as mulheres brasileiras. Após eliminar a anfitriã França nas quartas de final, a Seleção feminina de futebol aplicou um contundente 4 a 2 na Espanha, atual campeã do mundo, e está de volta a uma final olímpica após 16 anos. Na decisão, a equipe comandada por Arthur Elias terá pela frente os Estados Unidos, que passaram pela Alemanha por 1 a 0, na prorrogação. O confronto será no sábado (10/8), às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

As americanas foram as algozes do Brasil nas duas vezes em que a equipe verde e amarela foi finalista, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Portanto, o ouro inédito passa por encerrar a escrita contra a maior vencedora do torneio, com quatro conquistas. A boa nova é que o Brasil terá Marta de volta. A Rainha cumpriu suspensão nos dois últimos jogos por expulsão contra as espanholas, na fase de grupos.

No vôlei feminino, a Seleção Brasileira confirmou seu amplo favoritismo ao fazer 3 sets a 0 (25/22, 25/13 e 25/17) na República Dominicana e avançar para as semifinais. Agora, a equipe, que busca o tricampeonato, terá pela frente também os Estados Unidos, às 11h de quinta-feira (8/8), na disputa por um lugar na decisão. A outra finalista sairá do confronto entre Itália e Turquia.