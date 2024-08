Botafogo x Santos (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Na lanterna do campeonato e sem chances de classificação, Alvinegro recebe time paulista nesta quarta-feira (6)

Sem chances de avançar para próxima fase do Brasileirão Sub-20, o Botafogo, lanterna da competição, entrará em campo nesta quarta-feira (7). Por outro lado, terá como adversário o Santos, que está na oitava colocação, na zona de classificação.

Onde assistir

O confronto não terá transmissão.

Como chega o Botafogo

Com a pior campanha entre os 20 clubes do campeonato, o Alvinegro não tem mais chance de se classificar. A equipe ocupa a última colocação na tabela com apenas 12 pontos. São duas vitórias, seis empates e sete derrotas em 15 jogos na competição.