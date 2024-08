Botafogo supera rivais em oferta por Alex Sandro

Livre no mercado após não renovar contrato com a Juventus, Alex Sandro pode parar no Botafogo, postulante que chega forte para contratá-lo. O lateral-esquerdo, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, recebeu, aliás, uma proposta do Glorioso, segundo informação do “Canal do Nicola”.

A publicação destaca que a oferta do Botafogo “é quente e forte”. Ou seja, a melhor que o defensor recebeu até o momento. O Palmeiras seria outro clube que estaria na briga, porém, até o momento, não lançou sua cartada. Afinal, perguntou apenas ao estafe da fera quais eram as condições do negócio.

O São Paulo também o procurou, em dezembro de 2023, para iniciar as conversas. Em julho, o Tricolor enviou uma oferta oficial. No entanto, por ora, ainda não avançou.