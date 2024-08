Atlético de Madrid se aproxima da contratação de Julián Álvarez, do City

O Atlético de Madrid se aproxima da contratação do atacante Julián Álvarez, de 24 anos, do Manchester City. De acordo com os veículos da Inglaterra, como o portal The Athletic, a emissora Sky Sports e o jornal The Telegraph, as partes já se acertaram. Assim, o clube inglês fará a maior venda de sua história, por cerca de € 80 milhões (R$ 500 milhões), entre valor fixo e bônus por metas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro momento, o clube inglês pediu um valor cinco vezes maior ao que pagou ao River Plate. Com isso, o Atlético chegou perto deste valor e está bem perto de anunciar o jogador. Ele esteve presente no elenco campeão do mundo em 2022, com a seleção da Argentina.