Angelina destaca união do Brasil para ir à final dos Jogos Olímpicos

Dessa maneira, o Brasil se prepara para disputar a medalha de ouro contra os Estados Unidos, no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

“É difícil acreditar, porque todo mundo sonha com um momento como esse. Quero parabenizar o grupo, porque nos unimos e conseguimos”, afirmou.

Angelina completou 29 jogos pela Seleção Brasileira e foi capitã na partida contra a Espanha. Além disso, sob o comando do técnico Arthur Elias, ela teve cinco convocações. Cada vez mais importante para o Brasil, Angelina não conteve a emoção com a classificação histórica para a final.

A meio-campista também mencionou as dificuldades enfrentadas pela equipe devido a lesões. Mesmo com jogadoras lesionadas, a Seleção manteve firme o sonho de conquistar o ouro inédito no futebol feminino.

“Agradeço a Deus pela força. Muitas meninas estão machucadas e cansadas, mas encaramos cada jogo como uma final. Sabíamos que as Olimpíadas seriam assim, e hoje não foi diferente”, finalizou.