Zico deixa mensagem para Adílio em rede social: ‘Vá em paz meu amigo’

O futebol brasileiro está de luto nesta segunda-feira (5) com a morte do craque Adílio, que fez história ao atuar no Flamengo durante anos. Grandes nomes do rubro-negro, entre atuais e ex-jogadores, deixaram mensagens para o eterno camisa 8 da Gávea.

Zico, aliás, foi uma das pessoas que mandou mensagem para o ex-companheiro e grande amigo que fez durante sua carreira no futebol, e fez uma publicação no Instagram.

