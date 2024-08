Vasco x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Times voltam a se enfrentar após 1 a 1 no jogo de ida, em Goiânia; saiba as informações do duelo, que vale vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Vasco ganhou um desfalque de véspera para o duelo desta terça. Afinal, Philippe Coutinho sentiu problemas na posterior da coxa e fica fora da partida . Por outro lado, o interino Rafael Paiva voltará a contar com jogadores poupados contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (3).

Como chega o Atlético-GO

Anunciado e presentado nesta segunda-feira (5) pelo Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer reestreará pelo clube nesta terça. Em sua apresentação, o treinador já até projetou o duelo contra o Vasco, aliás.

“A todo instante, com bola e sem bola, temos que deixar o Vasco desconfortável e é esse comportamento e coragem que vai fazer a gente se aproximar do objetivo, que é sair de lá com a classificação. Vamos procurar ajustar nesse pouco tempo de trabalho, respeitando a condição física dos atletas. Com confiança e constância poderemos sair com a classificação”, analisou.

O Atlético é o lanterna do Brasileirão e trocou recentemente de treinador, com a saída de Vagner Mancini após apenas sete jogos. O lateral-direito Maguinho, expulso no jogo de ida, é o único desfalque em relação à escalação do primeiro jogo. Roni deve, então, ser seu substituto.