Thiago Silva completa 150 jogos pelo Fluminense: ‘Marca expressiva’

Desde que retornou ao Fluminense, Thiago Silva trouxe experiência e qualidade ao sistema defensivo do Fluminense e contribuiu para a reação no Campeonato Brasileiro. No triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, o zagueiro completou 150 partidas com a camisa tricolor. Antes mesmo do duelo, o jogador falou com entusiasmo sobre a marca.

“Uma marca expressiva, importante para mim, em casa, com o público presente. Eu acho que isso representa muito para mim e para minha família. Acho que é um momento importante para o clube também, essa minha volta. Espero que eu possa continuar dando conta do recado, junto aos meus companheiros, e fazer o Fluminense vencer novamente”, disse.