Seleção tem grupo dividido em último treino antes do jogo contra a Espanha

Apenas oito jogadoras realizaram trabalho no campo. Maior parte do elenco realizou atividade regenerativa no hotel

A Seleção Brasileira feminina realizou, nesta segunda-feira (5), o último treino antes do jogo contra a Espanha, na terça, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris. Na cidade de Marselha, que receberá o confronto no estádio Vélodromo, o elenco brasileiro foi dividido em dois grupos. Marta, aliás, que está suspensa, participou das atividades no campo.

Segundo o “Ge”, apenas oito jogadores foram ao campo. Foram elas: Lorena, Tainá, Luciana, Marta, Yaya, Lauren, Ludmila e Priscila. Elas realizaram atividades com o auxiliar técnico Rodrigo Iglesias. As demais jogadoras ficaram no hotel cumprindo trabalho regenerativo. O treinador Arthur Elias, aniversariante do dia, também ficou no hotel.