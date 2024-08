São Paulo deve ter força máxima contra o Goiás

Tricolor se reapresenta nesta segunda-feira e se prepara o jogo pela Copa do Brasil, na quinta-feira, em Goiânia

O São Paulo não deve ter problemas com o elenco para o duelo contra o Goiás pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. O Tricolor se reapresentou, nesta segunda-feira, após vitória sobre o Flamengo no último sábado.

Leia mais: São Paulo de Zubeldía cresce contra times da parte de cima do Brasileiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para a partida de quinta-feira, o técnico Luis Zubeldía poderá escalar Luciano, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, no Brasileiro. O lateral Igor Vinícius, que ficou fora do duelo de sábado por causa do risco de lesão, também deve ser relacionado.