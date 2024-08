São Paulo de Zubeldía cresce contra times da parte de cima do Brasileiro

Desde a chegada do treinador, Tricolor Paulista perdeu apenas dois de nove jogos contra times do top-10 do Campeonato Brasileiro

A vitória do São Paulo diante do Flamengo por 1 a 0, no MorumBIS, colocou a equipe novamente na briga com outros times da parte de cima da classificação. Contudo, também demonstrou a força do Tricolor contra adversários da parte de cima da tabela. Afinal, desde a chegada de Luis Zubeldía, o Soberano perdeu apenas dois jogos contra os atuais dez primeiros colocados do torneio de pontos corridos.

Até aqui, o São Paulo só perdeu para Fortaleza e Atlético-MG, das equipes que estão no top-10 do Brasileirão. As derrotas para o Leão do Pici e para o Flamengo no primeiro turno, aconteceram ainda sob o comando de Thiago Carpini.