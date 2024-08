Rony impede a pior série de Abel Ferreira no Palmeiras

Atacante salva o treinador de chegar a recorde negativo no comando técnico do Palmeiras, onde está no cargo desde 2020 Crédito: Jogada 10

No último domingo (4), o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em desvantagem até os minutos finais, o time de Abel Ferreira foi salvo por Rony, que marcou o gol de empate no Beira-Rio. O tento anotado pelo camisa 10 foi salvador por dois motivos. O primeiro é que impediu a quarta derrota consecutiva da equipe na temporada. O segundo foi por Abel Ferreira, pois evitou o treinador de chegar a sua pior série como treinador do Palmeiras.